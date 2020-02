🔴 LA STORIA DI PAOLA, CHE DA MESI VIVE IN AUTO

Questa settimana vi porteremo con noi a conoscere Paola Elsisi, una donna di 51 anni che da settembre vive in auto perché, dopo aver perso il lavoro, ha subìto anche lo sfratto.

A lei e alla sua storia si è interessato il Consigliere Raffaele Erba Portavoce M5S Regione Lombardia. Una vicenda umana che non può lasciare indifferenti e a cui il consigliere vuole trovare una soluzione.

‼️OGGI IL VIDEO DEL LORO PRIMO INCONTRO‼️

“Ho conosciuto la storia di Paola dalla stampa.

In questa grande città in cui ci muoviamo sempre con tanta fretta e senza guardarci attorno, più di 500 milanesi non hanno un tetto sotto cui vivere, accorgercene e interessarci a queste situazioni è un nostro dovere, da politico, da cittadino, ma soprattutto da essere umano.

Ho verificato che la signora ricevesse il reddito di cittadinanza, un piccolo aiuto che può aiutare le persone in un periodo difficile, a rialzarsi e ricominciare.

Ora la mia intenzione è quella di comprendere come mai non viene data una casa popolare a questa donna, che si occupa di un’invalida e ha inoltrato moltissime richieste..

È una situazione di emergenza e questo totale immobilismo non è più accettabile.

Ora cerchiamo di trovare una soluzione e di dare a questa storia il lieto fine che si merita”.

⭕️ Continuate a seguire il Consigliere Erba e la storia di Paola, vi terremo aggiornati su ogni cambiamento.

VEDI IL VIDEO QUI