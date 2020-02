Memoria su Olocausto e Resistenza, emendamento bocciato.

🔴 Il Centrodestra boccia l’emendamento M5S per la diffusione della memoria su Olocausto e Resistenza: Giunta ipocrita passata l’evento gabbato lo santo.

▪️Il Consiglio Regionale della Lombardia ha bocciato l’emendamento del M5S Lombardia, alla Legge sul sostegno alle associazioni combattentistiche, che chiedeva di mettere nero su bianco, tra i requisiti delle associazioni per le richieste di finanziamenti regionali anche “attività divulgative presso scuole e istituti di formazione lombardi volte a favorire la diffusione e la conoscenza delle vicende storiche connesse alla Prima Guerra Mondiale, alla Seconda Guerra Mondiale, all’Olocausto e alla Resistenza”.

▪️Raffaele Erba Portavoce M5S Regione Lombardia dichiara: “La Giunta della Lombardia è ipocrita: passato l’evento gabbato lo santo.

▪️È una bocciatura vergognosa; ieri per la Giornata della Memoria i leghisti condannavano il dramma dell’Olocausto e lo stesso Presidente Fontana l’ha definito ‘stragi dove l’odio ha trasformato gli uomini in bestie’.

▪️Oggi bocciano un emendamento per la diffusione della cultura della memoria. Ricordo al centrodestra che contro l’odio le parole non ci bastano: il valore della promozione della cultura della memoria su Resistenza e Olocausto va sottolineato e specificato a ogni occasione utile. Non farlo significa essere complici dell’odio.

▪️In aula sono risultate inquietanti le parole del consigliere Romani, che testualmente ha detto che ‘ci sono cose di rilevanza maggiore’.

Romani fa riferimento al contenuto del nostro emendamento.

▪️La diffusione della cultura della pace deve essere tra gli obiettivi prioritari delle Istituzioni pubbliche.

▪️Non per il centrodestra che in Lombardia vota contro alla promozione dei valori della democrazia, della libertà e dell’uguaglianza tra uomini”, conclude Raffaele Erba.