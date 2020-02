Vigevano Malpensa: fronte comune per progetti di mobilità utili e condivisi

🔴 VIGEVANO MALPENSA: SI FACCIA FRONTE COMUNE PER PROGETTI DI MOBILITÀ UTILI E CONDIVISI

Dopo la bocciatura del TAR della contestata Vigevano-Malpensa, il Consigliere Massimo De Rosa interviene chiedendo che tutti i sindaci ora rimangano uniti e lavorino insieme per il bene del territorio.

“È necessario fare fronte comune per valutare, anche con assemblee pubbliche che coinvolgano direttamente i cittadini, progetti di mobilità realmente utili e condivisi. Le infrastrutture devono rispondere ai reali bisogni dei cittadini e passare al vaglio di analisi costi-benefici.

Robecco, Abbiategrasso, Cassinetta, necessitano di interventi per alleggerire il traffico in transito, non di infrastrutture faraoniche che riempiono le tasche ai politici e ai loro amici, devastando imprese, paesaggio e il territorio.

La superstrada, per problemi tecnici, non ha superato il vaglio del Tribunale amministrativo ma ci sono infinite altre possibilità .

Nell’immediato va riqualificata la rete viaria esistente e penso soprattutto alla Sp114 e alla Sp494.

Il Pavese ha bisogno di più collegamenti con Milano e non con Malpensa. Servono proposte condivise con le realtà locali, enti Parco e CMM e immediatamente cantierabili. Al di là delle posizioni politiche il M5S c’è, aspettiamo di vedere se agli altri attori politici in campo interessa la contrapposizione ideologica o dare risposte ai cittadini.

Mi auguro prevalga il buon senso”.