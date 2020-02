SMOG, dal Ministero 180 milioni per il bacino padano

, condivisa anche in un post FB nella giornata di ieri:“Da noi fatti, non polemiche sterili. Sono risorse subito disponibili, ora le Regioni presentino i progetti”

La notizia arriva direttamente dal ministro Sergio Costa , condivisa anche in un post FB nella giornata di ieri:“Da noi fatti, non polemiche sterili. Sono risorse subito disponibili, ora le Regioni presentino i progetti”

A raccontarlo oggi è il Consigliere Massimo De Rosa , della Commissione Ambiente in regione Lombardia e neo Facilitatore per l’Ambiente.

“Il decreto del ministero dell’ambiente è uscito in data 27 dicembre, è stato poi registrato alla Corte dei Conti e, in questi giorni, è stato notificato alle regioni dell’intero Bacino Padano.

