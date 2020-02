Lodi, treno deragliato: Degli Angeli sul posto

now playing

🔴 LODI – DERAGLIA TRENO, CONSIGLIERE DEGLI ANGELI SUL POSTO

Questa mattina il consigliere Marco Degli Angeli si è recato a Lodi sul luogo dell’incidente, dove due macchinisti hanno perso la vita.

”E’ stato sconvolgente, si siamo trovati di fronte uno scenario apocalittico. Esprimo profondo dolore per le vittime dell’incidente. Ci stringiamo alle famiglie dei lavoratori che hanno perso la vita e a tutti i passeggeri coinvolti. Tragedie come queste non devono più accadere.

La sicurezza di infrastrutture e trasporti deve essere garantita insieme a controlli puntuali. Su questo, come nella lotta contro le morti bianche non deve mai essere abbassata la guardia. Ci auguriamo che le responsabilità di questa terribile tragedia siano accertate al più presto”.