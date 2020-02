Lodi, treno deragliato: si avvii tavolo sulla sicurezza sul lavoro

“L’incidente di oggi sia motivo di riflessione e azione. I dati diffusi dall’Inail alla fine dello scorso anno sugli infortuni e sui decessi in ambito lavorativo nel 2019 sono molto negativi: in Italia le morti bianche sono state 997 (-4,7% rispetto all’anno prima) ma in Lombardia sono state 67, più del doppio rispetto alle 31 del 2015.

Un gruppo di lavoro rappresenta lo strumento più funzionale per approfondire in maniera puntuale e organica le contromisure da adottare.

L’obiettivo – spiega Erba – deve essere intensificare i controlli sui luoghi di lavoro per verificare l’adozione di tutte le precauzioni necessarie a ridurre i rischi di infortuni e valutare l’introduzione di un sistema premiante per le aziende più virtuose sul tema sicurezza. Questo sistema potrebbe essere alimentato dai risparmi del Sistema Sanitario Regionale ottenuti dalla diminuzione degli infortuni risultante dalle iniziative preventive.

