🔴 PRESCRIZIONE: CENTRO DESTRA VUOLE UNA REPUBBLICA DELL’ILLEGALITÀ.

Ieri durante il Consiglio Regionale si è discusso dello Stop alla prescrizione fortemente voluto dal Ministro Alfonso Bonafede e sostenuto da tutto il MoVimento 5 Stelle.

Ce ne parla il Consigliere Marco Degli Angeli intervenuto in aula a tale proposito:

“Tutto il centrodestra, con il supporto di Italia Viva e affini, hanno definito lo “Stop Prescrizione” come una “BARBARIE UMANA”.

Hanno insultato un giornalista come Marco Travaglio ed un Giornale (che non riceve finanziamenti) come il Il Fatto Quotidiano. Sono arrivati addirittura a chiedere le dimissioni del Ministro Bonafede.