Dal governo nuovi investimenti per i comuni del Sud Milano

Sono fondi con cui i Comuni, in base al numero di abitanti, potranno co-finanziare lavori per lo sviluppo sostenibile come, ad esempio, interventi di efficientamento energetico, efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico negli edifici pubblici, installazione di impianti per la creazione di energia da fonti rinnovabili, adeguamento alla normativa e messa in sicurezza delle scuole e del patrimonio edile comunale, l’abbattimento delle barriere architettoniche. Con il contributo governativo si andranno a coprire fino al 50% dei costi delle opere nel 2020.