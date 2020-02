Disabili gravi e gravissimi: assessore Bolognini non si presenta

🔴 INDIGNAZIONE‼️ DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI: ASSESSORE BOLOGNINI (LEGA) SI DA PER SCOMPARSO! COMPLIMENTI!

Oggi in commissione sanità la persona più attesa era, ovviamente, l’Assessore Stefano Bolognini (Lega), sul tavolo una questione molto molto molto molto molto molto molto IMPORTANTE!

‼️ I TAGLI AI CONTRIBUTI AI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI DECISI DALLA GIUNTA FONTANA (LEGA) ‼️

Che fa l’Assessore? Non si presenta!

Il Consigliere Gregorio Mammì – M5S Regione Lombardia della commissione sanità :

“Ci sono parole per descrivere un Assessore che NON si presenta in una commissione così attesa e importante?

Le famiglie hanno diritto a risposte, aspettiamo da dicembre e ancora oggi Bolognini non è in grado di presentare proposte concrete.

Ci avvisano che non sarebbe venuto e poi si presenta alla Commissione seguente, praticamente solo mezz’ora dopo.

Ironizziamo sull’assenza di quest’uomo, perché non ci resta altro modo per affrontare una cosa del genere, ma qui parliamo di persone che ogni giorno, quotidianamente, affrontano una situazione difficile e a volte grave.

Il MoVimento 5 Stelle Lombardia, insieme a tutte le famiglie che stanno seguendo questa situazione, pretende ed esige risposte! ORA!!”