🔴 LINEA FERROVIARIA STRADELLA-PAVIA: SÌ ALLA MANUTENZIONE, MA SERVIZIO SOSPESO PER MESI

đź”´Â LINEA FERROVIARIA STRADELLA-PAVIA: SĂŚ ALLA MANUTENZIONE, MA SERVIZIO SOSPESO PER MESI

Le notizie sulla linea ferroviaria Stradella-Pavia sono buone, ma con moltissimi disagi per i pendolari.

A raccontarlo è il consigliere pavese Simone Verni – Consigliere Regione Lombardia MoVimento 5 Stelle:

“Come si può vedere dalla risposta alla mia Interrogazione, Regione Lombardia mi ha dato due notizie importanti relative alla linea ferroviaria Stradella-Pavia.

La prima è che quel tratto ferroviario sarà oggetto di un miglioramento infrastrutturale, che renderà questa linea più sicura e veloce.

La brutta notizia però, è che il servizio ferroviario sarà interamente sospeso da giugno a settembre 2020.

‼️Oltretutto sembrerebbe che i Sindaci dei comuni interessati e i pendolari non siano stati informati e non è nemmeno dato sapersi in quale modo Regione Lombardia provvederà ad elargire un servizio sostitutivo.

Ovviamente chiederò chiarimenti e terrò informati tutti i cittadini.”