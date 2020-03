CORONAVIRUS: appello al governo – Dario Violi

đź”´Â CORONAVIRUS – DARIO VIOLI: IL MIO APPELLO AL GOVERNO, SOSTENIAMO IMPRESE E LAVORATORI

“In questo momento di emergenza è FONDAMENTALE incontrare le forze economiche del nostro territorio per capire insieme quali sono i punti urgenti su cui lavorare, in modo da sostenere le imprese e i lavoratori.

Incontri come quelli di oggi con il presidente della Ancorotti Cosmetics di Crema sono molto edificanti e necessari per capire fino in fondo le necessitĂ delle imprese, per mettere in sicurezza il sistema economico e sociale, aiutare i lavoratori e, dall’altro lato, avere una visione sul futuro e sulla nostra capacitĂ di innovare.

‼️Il governo deve fare la sua parte, se ne sta occupando e noi stiamo facendo il possibile perchĂ© si capisca l’importanza di queste misure, insistendo perchĂ© vengano inserite nel decreto che uscirĂ tra questo fine settimana e l’inizio della prossima.

Tra le cose importanti che chiediamo:

🔸Estendere la cassa integrazione in deroga in tutta la Lombardia per i lavoratori dei settori colpiti, come ad esempio piccole imprese, bar, palestre, cinema, ristoranti e molto altro che sono in sofferenza

🔸Indennizzi per attivitĂ economiche penalizzate, com’è ad esempio per chi ha perso una parte importante del fatturato

🔸Sospensione mutui e pagamenti di tasse e contributi

🔸Sostegno alle politiche di Smart working

🔸Sostegno concreto al Servizio Sanitario: accelerare i concorsi, assumere nuovi medici e rafforzare reparti di terapia intensiva.

Ringraziamo il Governo per tutto quello che giĂ sta facendo e allo stesso tempo ci aspettiamo che raccolga le proposte dei nostri territori, che negli ultimi decenni hanno contribuito diligentemente alla crescita del nostro paese e oggi hanno bisogno di risposte immediate, per poi poter continuare a fare la propria importante parte.”

Il Consigliere Regionale Dario Violi.