🔴 L’EMERGENZA CORONAVIRUS NON DEVE AVERE COLORI POLITICI

In questo momento di emergenza siamo tutti chiamati a lavorare insieme, uniti, indipendentemente dal colore politico, per garantire la tutela e la salute dei cittadini e per fare le scelte più adeguate in ogni momento.

Confronto e sostegno reciproco devono essere alla base di ogni scelta condivisa, per questo motivo siamo in costante contatto con il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, con i Sindaci del Territorio, le Prefetture, le sale operative e con i vertici delle Direzioni Ministeriali.