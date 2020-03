🔴 PEDEMONTANA O M2 FINO A VIMERCATE, SCELGANO I BRIANZOLI

Al via le gare per riaprire i cantieri di Pedemontana.

Il MoVimento 5 Stelle Lombardia chiede una consultazione pubblica perché si scelga tra il prolungamento di Pedemontana o la metropolitana M2 fino a Vimercate.

Il Consigliere Marco Fumagalli M5S Lombardia spiega:

“Tra i prolungamento della metro e Pedemontana scelgano i brianzoli.

‼️La Pedemontana cerca un socio per un’opera da 2 miliardi di costo di cui 350 pagati da Regione Lombardia oltre ai 600 milioni di garanzia sul volume di fatturato già prestate. Il bando suona come una sfida tra una mobilità sostenibile e la vetusta autostrada‼️

Mi chiedo chi vorrà finanziare la Pedemontana in un momento storico in cui, causa anche il coronavirus, il telelavoro sta cambiando le nostre abitudini. È probabile che passata l’epidemia quella del telelavoro, sarà una piacevole eredità che permetterà di contenere inquinamento, traffico e modificherà le nostre abitudini. I sistemi di car sharing e car pooling sono sempre più utilizzati contestualmente all’uso del mezzo pubblico di trasporto.

Se i cittadini brianzoli saranno chiamati a scegliere se spendere quasi un miliardo di euro per fare la Pedemontana, oppure 300 milioni per la metro, non ho dubbi che sceglieranno la Metropolitana”.