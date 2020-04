🔴 CORONAVIRUS – SICUREZZA SUL LAVORO: VOGLIAMO GARANZIE SUI CONTROLLI

Il MoVimento 5 Stelle Lombardia ha chiesto alla Commissione regionale Attività produttive, attraverso una lettera indirizzata al Presidente GianMarco Senna:

‼️MAGGIORI CONTROLLI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, ANCHE CON IL SUPPORTO DEL PERSONALE ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO‼️

A spiegare questa richiesta è il Consigliere Dino Alberti

“Prevenire il rischio di infezione nelle aziende è fondamentale non possiamo permetterci altri contagi tra i lavoratori. Il 14 marzo scorso Governo e sindacati hanno firmato un protocollo che prevede la costituzione nelle aziende di un Comitato per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

È assolutamente necessario che i comitati siano pienamente operativi in modo che le rappresentanze sindacali vigilino sul rispetto delle misure di prevenzione.

È ovvio però, che in questo momento di grave emergenza le aziende sanitarie non possono più garantire un’attività regolare di prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro, come è loro dovere.

Proprio per questo chiedo che la Commissione valuti un sollecito alla Giunta perché chieda il supporto del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, come previsto dalla legislazione, per rafforzare le attività di vigilanza svolte dalle ATS, dai Comitati costituiti nelle aziende della Lombardia. So che la sensibilità delle aziende e dei lavoratori è alta, ma in un momento drammatico come questo l’istituzione ha l’onere di non abbassare la guardia”.