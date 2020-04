🔴 PROPOSTE COMMISSIONE AMBIENTE

Per questo motivo in Regione Lombardia stiamo lavorando ad una serie di documenti in grado non solo di tracciare le linee programmatiche della ripartenza, ma definirne anche gli obiettivi dal momento che potrebbe non esserci un’altra occasione per rimediare agli errori del passato, non ricalcandone i modelli” spiega il consigliere regionale Massimo De Rosa, facente parte della Commissione.