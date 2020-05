Fase 2 – Sì al rafforzamento dei controlli in ambienti lavoratovi

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

🔵 FASE 2 – SĂŚ AL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI IN AMBIENTI LAVORATIVI

Oggi la consigliera Monica Forte M5S Lombardia Presidente Commissione Antimafia ha portato all’approvazione del consiglio regionale un ordine del giorno per la tutela dei lavoratori e per rafforzare i controlli sul posto di lavoro.

“L’ordine del giorno ha l’obiettivo di garantire alla Regione Lombardia un ruolo di coordinamento di tutti i numerosi soggetti preposti all’attuazione e al controllo delle norme per la tutela dei lavoratori (Comitati interni alle aziende e Comitati territoriali), ATS, Ispettori del lavoro, Rlst, Vigili del fuoco, per ottenere una uniformitĂ di attuazione e non rischiare di avere lavoratori di serie A e di serie B.