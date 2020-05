🔴

LEGGE SEMPLIFICAZIONE 2020 – NON FACILITERÀ LA VITA DEI LOMBARDI, È COME SE NON ESISTESSE

Oggi durante il consiglio regionale della Lombardia è stata votata la LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE 2020, a cui il MoVimento 5 Stelle Lombardia ha dato voto negativo.

Il consigliere Dario Violi spiega:

“Non possiamo sostenere questa legge: non migliorerà la vita dei cittadini e non facilita le imprese.

Ogni anno votiamo una norma che dovrebbe snellire le procedure. È un rito ormai vuoto: il provvedimento proposto dalla maggioranza, che abbiamo provato a emendare, finirà per non produrre nessun effetto concreto. Non basta intitolare una legge ‘semplificazione’ per alleggerire la burocrazia.

Per fare una semplificazione vera, quella che facilita le procedure e riduce i tempi di risposta dell’amministrazione pubblica ai cittadini, era necessaria un’analisi puntuale di tutti gli intoppi burocratici che fanno perdere ai lombardi giornate intere.

Ci sono domande che restano parcheggiate negli uffici, richieste che devono essere fatte in tripla copia in uffici diversi, procedure e richieste inutilmente complesse, leggi inutili… LA BUROCRAZIE È UN COSTO ED È TEMPO SOTTRATTO AL LAVORO‼️

Dovevamo lavorare su questo, mentre è stata approvata una legge di cui fuori dal Consiglio regionale non si accorgerà nessuno!”