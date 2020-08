Fontana fugge davanti alle responsabilità – incapacità e bugie, si dimetta!

now playing

🔴 FONTANA FUGGE DAVANTI ALLE PROPRIE RESPONSABILITÀ – INCAPACITÀ E BUGIE, SI DIMETTA

Questa mattina il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto in aula consiliare per riferire in merito alle vicende politiche degli ultimi giorni.

Un’attesa di due mesi, fra fughe e silenzi per ascoltare un’ora di vuota paternale.

Il consigliere capogruppo del M5S Massimo De Rosa commenta:

“Un’ora per non dire nulla.

Fontana fugge, ancora una volta, le proprie responsabilità trincerandosi dietro alla buona volontà dei lombardi e ai sacrifici dei medici. Deve capire che la Lombardia non è la Lega e che se i cittadini hanno dovuto fare così tanta fatica era proprio per l’incapacità di gestire l’emergenza dimostrata dal suo governo.

Se solo avessero fatto almeno una volta autocritica, se solo avessero chiesto aiuto, politicamente gli saremmo stati vicini. Invece, anche oggi, si sono limitati a dire che in altre regioni hanno fatto peggio. Se per loro l’eccellenza lombarda significa nascondersi dietro gli errori degli altri per giustificare i propri, allora c’è davvero da preoccuparsi per il futuro.

Riteniamo, per ciò che concerne l’emergenza camici, che se il presidente Fontana fosse davvero stato convinto, come sostiene, del proprio operato, avrebbe potuto procedere con la procedura d’acquisto. Invece, come dimostrano i fatti, dal momento che lo stesso presidente si è reso conto dell’opacità dell’operazione ha tentato di mettere un’imbarazzante toppa sulla vicenda.