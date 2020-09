🔴 SFIDUCIA A FONTANA – PROTESTA IN AULA, LA MAGGIORANZA VADA A CASA, LO DEVONO AI LOMBARDI

È stata discussa oggi in aula la mozione di sfiducia al Presidente Fontana. Durante la discussione il MoVimento 5 Stelle Lombardia ha portato in aula alcuni scatoloni da trasloco, ognuno etichettato con il nominativo di un Assessore regionale, della consigliera di Italia Viva Baffi e del Presidente Fontana, per protestare sulla gestione dell’emergenza Covid.

Il commento del consigliere Massimo De Rosa:

“Nell’interesse dei lombardi, Fontana, i suoi Assessori e questa maggioranza devono andare a casa.

Hanno dato prova per mesi di incompetenza e incapacità ; non sono assolutamente in grado di gestire la nuova fase di pandemia e il rilancio della Lombardia. Cittadini e imprese non meritano di essere danneggiati ulteriormente da una amministrazione che non sa ammettere i propri errori, cambiare strategia e che pretende di avere l’autonomia senza sapere usare quella che già , per esempio nella Sanità .

La Lombardia ha bisogno urgente di una visione di futuro”.