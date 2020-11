Mettiamo le Idee in comune #37 – Bando regionale per la riduzione dell’incidentalità stradale

SCARICA MOZIONE

Sono oggetto di finanziamento le seguenti tipologie di interventi:

a) Interventi di miglioramento della sicurezza stradale nelle aree urbane (preferibilmente ad elevata incidentalità), attraverso misure di regolamentazione del traffico e riqualificazione del sistema viario, realizzate mediante il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica stradale;

b) Messa in sicurezza di punti, tratte critiche, itinerari della rete stradale attraverso progetti mirati di segnaletica orizzontale, verticale e luminosa ed opere complementari;

c) Messa in sicurezza di attraversamenti pedonali, ciclabili e ciclo-pedonali;

d) Messa in sicurezza di piste, percorsi ciclo pedonali, percorsi pedonali;

e) Installazione di nuovi impianti semaforici anche pedonali e ciclopedonali;

f) Lavori per sistemazione di pertinenze e di aree urbane, impianti e servizi per la messa in sicurezza della sede stradale, banchine di fermata per TPL, isole salvagente, arredo urbano specifico per interventi di “traffic calming”.

Anche nei comuni dove non è presente un portavoce M5S in consiglio, gli attivisti possono scrivere al sindaco o all’assessore competente e chiedere loro di attivarsi.