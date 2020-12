Regione vota contro emendamento per IRCCS pubblico al San Gerardo

LA REGIONE VOTA CONTRO EMENDAMENTO DEL M5S PER IRCCS PUBBLICO AL SAN GERARDO

“Ho colto l’invito dell’assessore Gallera a mettere per iscritto i miei dubbi sulle modalità di costituzione dell’IRCSS San Gerardo, per il quale ho fatto ricorso al difensore civico regionale per avere la copia della documentazione inviata a Roma.