Mettiamo le Idee in comune #40 – Capodanno senza scoppio di botti e petardi.

Ogni anno le cronache giornalistiche riportano notizie sui danni provocati dai c.d. botti di Capodanno, sono centinaia i feriti e purtroppo vengono registrati anche esiti mortali, moltissime le persone che subiscono danni permanenti;

Un effetto meno conosciuto dei botti di Capodanno è il danno che subisce la fauna selvatica, come segnalato dal Wwf si stima che ogni anno in Italia almeno 5.000 animali muoiono a causa dei botti di fine anno;

Nell’80% dei casi si tratta di animali selvatici, soprattutto uccelli e tra i quali non mancano casi di rapaci, che spaventati perdono il senso dell’orientamento ed effettuano una fuga istintiva rischiando di rimanere feriti. In altri casi gli animali abbandonano il loro dormitorio invernale, alberi e siepi e tetti delle case, vagando anche per chilometri e non trovando altro rifugio rischiano di deperire per il freddo. A ciò va aggiunto anche lo stress indotto dai botti, anch’esso causa frequente di morte per infarto.

Non sono risparmiati nemmeno gli animali domestici. L’effetto nefasto sugli animali è dovuto in particolare alla soglia uditiva molto più sensibile rispetto a quella umana.