Legionella : mozione M5S approvata all’unanimità, attenzione sia sempre alta – 09/09/2020

09/09/2020 – Legionella : mozione M5S approvata all’unanimità, attenzione sia sempre alta.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità una mozione di Luigi Piccirillo, consigliere regionale del M5S, sul monitoraggio e la prevenzione della legionella.

L’atto impegna la Giunta a riferire in Commissione sui controlli in corso.

Piccirillo dichiara:

“Avevo chiesto inizialmente un controllo a tappeto nelle scuole.

Sono rimaste chiuse per mesi, e gli impianti idrici non funzionanti sono un terreno di coltura perfetto per il batterio. Dalla Giunta regionale sono arrivate rassicurazioni e l’impegno che riferirà alla Commissione sanità dei controlli in corso. Sarà quella la sede per una valutazione complessiva della bontà dell’operato delle strategie di prevenzione messe in campo dalla Lombardia.

In ogni caso l’attenzione deve restare alta: nei giorni scorsi alcuni casi sono stati segnalati a Busto Arsizio mentre due anni fa a Bresso si è registrato un focolaio importante. Regione deve fare la sua parte: l’emergenza Covid non sia un pretesto per dimenticare altre gravi problemi sanitari che possono essere prevenuti”.

SCARICA QUI LA MOZIONE