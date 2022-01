Carenza Medici di base: serve personale amministrativo che sburocratizzi l’attività dei medici

Carenza Medici di base, Fumagalli (Consigliere M5S): «Serve personale amministrativo che sburocratizzi l’attività dei medici»



«La risposta dell’Assessore Moratti è esaustiva nella misura in cui accoglie parte delle richieste che arrivano da quest’Aula.

Quella relativa alla carenza dei medici di medicina generale è però una vera e propria emergenza e come tale deve essere trattata. La lista dei faremo, non è sufficiente.

In Lombardia ci sono cittadini che oggi non hanno il medico di base. Questo non è accettabile. Non possiamo pensare di risolvere il problema nel breve periodo, se non affianchiamo ai medici risorse umane in grado di adempiere alle mansioni burocratico-amministrative.

I medici devono dedicare il proprio tempo alle visite e alla cura del paziente, non passare ore al computer. Mi vengono in mente le ore perse a inserire dati all’interno del farraginoso e tristemente noto sistema informatico regionale.

Non si tratta di una rivoluzione, ma di una risposta che Regione Lombardia potrebbe dare subito. Chiediamo che i medici di medicina generale siano sgravati da ogni mansione burocratico-amministrativa, di modo da poter concentrare esclusivamente la propria attività sui pazienti.

L’Assessore Moratti prenda in considerazione le nostre proposte, intervenendo per risolvere una situazione, quella della carenza di medici, che non dovrebbe appartenere a una Regione che ama autocelebrarsi come l’eccellenza italiana» così il Consigliere Regionale del Movimento Cinque Stelle, Marco Fumagalli, al termine della discussione dell’interrogazione: “Carenza di M.M.G. e iniziative per il miglioramento della relativa attività”.