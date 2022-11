Proposte M5S: Spegniamo il caro bollette

📌 IL CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA: GLI SCENARI ED IL RUOLO DELL'INFORMAZIONE. ISTRUZIONI PER LA PACE📅 Mercoledì 23 Novembre 2022, ore 17:20📍 Palazzo Pirelli, Sala Belvedere (via Filzi 22, Milano)È all'interno della cornice di palazzo Pirelli (sala Belvedere), che mercoledì 23 novembre, dalle 18.00 alle 20, è fissato il convegno organizzato dal nostro portavoce Marco Degli Angeli , “Il conflitto Russia - Ucraina: gli scenari ed il ruolo dell’informazione. Istruzioni per la Pace”.Parteciperanno al convegno il professor Pagina Alessandro Orsini , il giornalista de IlFattoQuotidiano Gianni Barbacetto , in qualità di moderatore e Marco Travaglio direttore de Il Fatto Quotidiano.Spiega Degli Angeli: “Insieme al mio gruppo ho presentato negli scorsi mesi diversi atti in Consiglio Regionale con l’obiettivo di portar nella nostra Istituzione un dibattito, assente di lusso in Parlamento, sul conflitto bellico tra Russia-Ucraina e sulla rincorsa al riarmo".L’obiettivo del convegno è quello di favorire uno spazio di confronto e di dibattito, al fine di comprendere la complessa situazione, cosa ben diversa dal giustificare: “Le opinioni, così come la ricerca in ambito universitario - puntualizza Degli Angeli - devono essere libere, affrancate ossia da posizioni pregiudiziali che riducono tutto a semplicistiche posizioni filo Nato o filo Russia.Quello che è importante delineare è il come si è giunti alla brutale aggressione di Putin nei confronti del popolo ucraino e soprattutto quali sono le strade per uscirne senza arrivare ad una sirianizzazione del conflitto, piuttosto che ad una apocalisse nucleare.L’occasione sarà anche quella per riflettere sui motivi che, in una sorta di guerra alle idee, hanno portato ad una ghettizzazione pregiudiziale del pensiero”.Al convegno parteciperà Alessandro Orsini, professore associato dell'Università Luiss di Roma in qualità di studioso ed esperto, con l’obiettivo di fornire una lucida analisi sul quadro bellico. Con lui si indagherà il laceramento delle relazioni tra Russia e Nato, le quali hanno influito sull'inizio del conflitto bellico.Contestualmente, al convegno parteciperà in diretta streaming il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, quale fondamentale contributo in grado di delineare il confine tra informazione, che dovrebbe essere diffusa con un criterio di verità e tra comunicazione, la quale viene invece trasmessa con l’obiettivo di orientare il modo di pensare verso una direttrice.I posti sono limitati e verrà data priorità d'accesso a chi ha riservato il proprio posto.Chi fosse interessato a partecipare al convegno compili il form sottostante ⤵