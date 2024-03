Con il Reddito Energetico Regionale, stiamo aprendo le porte a un futuro più verde e accessibile per le famiglie in difficoltà.

La nostra proposta, il “Reddito Energetico”, mira a dare a tutti i cittadini lombardi la possibilità di produrre energia pulita per le proprie abitazioni. Non possiamo più restare fermi di fronte a 230.000 persone in povertà energetica nella regione, e a milioni di lombardi sempre più schiacciati dagli aumenti dei costi dell’ energia, in merito ai quali il centrodestra non ha fatto nulla.

La nostra legge prevede incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici o micro-eolici per autoconsumo, con contributi fino a 6.000 euro per nuclei familiari in difficoltà economica.