La Lega continua a raccontare la stessa vecchia barzelletta sul nucleare, una storia che rispunta ciclicamente, soprattutto in vista delle campagne elettorali. Dopo la storia della centrale nel quartiere di Baggio, oggi Salvini e Fontana ci riprovano annunciando che nel 2032 saremo pronti per il nucleare in Italia. Ma questa barzelletta non fa più ridere, soprattutto quando consideriamo che la Lega non è riuscita a costruire la Pedemontana in trent’anni e ora vorrebbe aprire una centrale nucleare in soli otto. Forse è il momento di cambiare argomento.