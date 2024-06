Cosa faccia la Lombardia per abbattere le liste di attesa non lo sappiamo, ma sappiamo trovare inaccettabile l’ennesimo millantare. Troviamo intollerabile che i governi di centrodestra a pochi giorni dalle votazioni europee facciano bieca propaganda elettorale sul nulla.

Da anni, in Lombardia, si annunciano piani per abbattere le liste di attesa, ma realmente non cambia nulla per i lombardi, soprattutto quelli che non si possono permettere la sanità privata.

Il Decreto Legge per l’abbattimento delle Liste di Attesa è pura propaganda elettorale per catturare consensi. Un provvedimento che in poche ore ha messo d’accordo medici, sindacati e associazioni sulla sua inutilità.