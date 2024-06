Basta con questi governi di centrodestra che continuano a negare i diritti, di qualsiasi genere. La libera scelta delle donne non deve essere messa in discussione e, invece, all’interno di molte strutture ospedaliere della Lombardia non è possibile abortire e in altre gli obiettori e Pro Vita si intromettono nella scelta. L’attenzione del Movimento sui diritti sarà altissima e lotteremo duramente per impedire con tutte le forze che in Lombardia vadano in scena questi teatrini intrisi di ideologia ipocrita.