Il centrodestra lombardo approva la legge che consentirà di piazzare discariche di rifiuti, nel bel mezzo dei terreni agricoli di pregio dove nascono le eccellenze agronomiche. Sarà questo l’effetto dell’articolo 8 della Legge di Semplificazione, approvata oggi dal Consiglio regionale. Un pericolo, da scongiurare, per il quale il Movimento Cinque Stelle ha presentato a mia firma una pregiudiziale di costituzionalità. Abbiamo sottolineato il contrasto della norma con l’ordinamento nazionale.

La legge italiana per la tutela ambientale delle aree agricole di pregio prevede infatti, come prima e più importante misura, l’esclusione di nuovi impianti di trattamento rifiuti da queste aree. Il progetto di legge approvato dal centrodestra indebolisce il criterio escludente, di fatto trasformandolo in penalizzante. In pratica, anche in aree di pregio agricolo sarà possibile insediare discariche a patto che lo si faccia in aree già dismesse, al prezzo di non meglio precisate compensazione ambientali.

Basterà piantare un filare di alberi o costruire una pista ciclabile, per poter riempire di rifiuti un buco in mezzo alle produzioni DOC e DOCG. Noi riteniamo che le aree dismesse o degradate, soprattutto se site all’interno di terreni dove si concentra la produzione agricola di pregio, abbiano bisogno di bonifiche e recuperi ambientali, non certo di essere trasformati in discariche per effetto della legge regionale. Paradossalmente l’ordinamento nazionale esclude nuove discariche e impianti di trattamento rifiuti in aree esterne, ma confinanti alle aree agricole pregiate. Con questa legge Regione Lombardia consente invece di collocarli all’interno delle aree stesse.

È evidente l’invasione di campo, in termini di competenze, da parte di Regione Lombardia in relazione alla legge italiana, da qui i dubbi in merito alla costituzionalità dell’art. 8.

Dubbi che non hanno sfiorato la maggioranza, che ha respinto la nostra pregiudiziale.