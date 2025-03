CANTIERI ARENATI, REGIONE LOMBARDIA NON PUÒ GIRARSI DALL’ALTRA PARTE

Ieri in Commissione Welfare abbiamo portato i casi emblematici di Lacchiarella e Pieve Emanuele, dove migliaia di cittadini stanno pagando il prezzo di una politica irresponsabile che prima ha promesso e poi ha tradito. Non sono casi isolati: in tutta la Lombardia la situazione è critica.

Regione Lombardia ha tutti gli strumenti per intervenire, ma finora ha scelto di restare immobile. Con l’Associazione Nazionale Esodati del Superbonus abbiamo presentato atti in Consiglio per sbloccare i crediti incagliati, ma la maggioranza si è rifiutata persino di calendarizzarne la discussione.

Non possiamo permettere che questa ingiustizia diventi una bomba sociale. Porteremo in Consiglio una mozione per chiedere a Regione Lombardia di attivarsi subito per garantire la chiusura dei cantieri e mettere in sicurezza le famiglie coinvolte. Il tempo sta per scadere: chi governa ha il dovere di agire, non di voltarsi dall’altra parte.