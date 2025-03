LUCENTE FALLISCE ANCORA

“Poteva accontentarsi di essere semplicemente l’ennesimo politico di centrodestra a non aver mantenuto la parola, invece l’Assessore Lucente è intenzionato a farsi ricordare. Ovviamente non per quanto (non) è stato in grado di realizzare per il suo territorio, ma per essere andato oltre al comune senso del ridicolo. Sono bastati due anni da Assessore, per far dimenticare a Lucente oltre dieci anni di promesse sul prolungamento della linea gialla da Paullo. Non contento però, l’Assessore, invece di scusarsi, ha deciso di spararla ancora più grossa, cominciando a vaneggiare di un collegamento ferroviario fra il Sud Milano e il cremonese.