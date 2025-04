SANTANCHÉ, IL GOVERNO DELLE FURBATE

Se tu fossi accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato sui contributi della cassa integrazione Covid, cosa faresti?



A) Ti difenderesti nelle sedi opportune, portando prove e documenti per spazzare via ogni ombra?

B) Useresti ogni trucco legale per evitare un processo che possa accertare la verità?



Se hai risposto B, congratulazioni: hai tutte le carte in regola per fare il ministro nel governo Meloni-Salvini-Tajani.



E a proposito, Giorgia Meloni non ha nulla da dire? Non grida più come quando attaccava senza senso Giuseppe Conte? Dove sei, Giorgia? Dove ti sei nascosta?