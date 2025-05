IN 4MILA SENZA MEDICO DI BASE

A Peschiera Borromeo, nelle frazioni di San Bovio e San Felice, circa 3800 cittadini rischiano di restare senza medico di base. Due pensionamenti contemporanei hanno lasciato il territorio privo di un’assistenza sanitaria primaria stabile, con ambulatori temporanei del tutto insufficienti.



Un quadro inaccettabile che denuncia il fallimento della riforma della sanità territoriale in Lombardia, voluta e gestita dal centrodestra negli ultimi vent’anni. Mentre in Giunta Fratelli d’Italia e l’assessore Bertolaso sono impegnati nei soliti giochi di potere, i cittadini restano senza cure, abbandonati dalle istituzioni.



Abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere interventi immediati: vogliamo sapere se sono previste procedure straordinarie per l’assegnazione urgente di nuovi medici di base a San Bovio e San Felice e quali misure strutturali la Giunta intenda adottare per affrontare finalmente la cronica carenza di medici in Lombardia.



Non è più tempo di promesse disattese. I cittadini meritano risposte concrete e il diritto a un servizio sanitario pubblico efficiente e accessibile.