Linate, a che punto sono i lavori?

🔵 AEROPORTO DI LINATE: VISITA PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

È avvenuta oggi, su richiesta del Consigliere Massimo De Rosa del MoVimento 5 Stelle Lombardia, la visita allo scalo dell’ Aeroporto di Milano Linate.

Un sopralluogo in vista della riapertura, per vedere da vicino lo stato di avanzamento dei lavori, in corso dalla scorsa estate.

Il Consigliere De Rosa racconta:

“I commenti dopo questa visita non possono essere che positivi, l’aeroporto di Linate ha tutti i requisiti per diventare lo scalo italiano dotato di maggiore tecnologia in Italia e fra i primi d’Europa.

È stata l’occasione anche per intervenire sulla questione dell’aeroporto di Malpensa.

Rimangono infatti, i problemi di collegamento verso e da l’Â Aeroporto di Milano Malpensa, non dimentichiamo infatti che il 60% dei viaggiatori raggiunge questo aeroporto con i propri mezzi, causa del 60% dell’inquinamento nei pressi dell’aeroporto, fatto che non accade in molti altri paesi europei.”

Presente alla visita anche il Consigliere Simone Verni – Consigliere Regione Lombardia MoVimento 5 Stelle:

“Linate si appresta ad essere l’aeroporto più tecnologico d’Italia.

Con la “fase 1” dei lavori si è concluso il rifacimento della pista (prevista per legge ogni 20 anni) e rinnovato il sistema della gestione dei bagagli, con sistemi di ultima generazione che permetteranno controlli più accurati, accorciando i tempi di smistamento e aumentando al contempo i livelli di sicurezza.

Con la “fase 2”, che si concluderà nel 2021, andranno invece ad agire attraverso importanti interventi architettonici.”

