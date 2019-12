BILANCIO 2020-2023: aria inquinata per la Milano Sud

🔴 BILANCIO LOMBARDIA 2020 – 2022 🔴

‼LA LOMBARDIA NON VUOLE MONITORARE L’ARIA DEL SUD MILANO‼

E’ stato bocciato l’emendamento del consigliere Nicola Di Marco volto a chiedere più fondi per il rilevamento della qualità dell’aria nel Sud Milano, tramite l’installazione di almeno 3 centraline fisse per il rilevamento degli inquinanti da Corsico a Paullo.

Una misura molto importante per tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini lombardi, in quanto ad oggi regione Lombardia fa dei monitoraggi solo periodici, con centraline mobili.

Di Marco spiega:

“Sembra che la maggioranza dimentichi nuovamente che in Italia muoiono ogni anno circa 80.000 persone per l’inquinamento dell’aria.

Dovrebbero esserci centraline fisse di monitoraggio degli inquinanti, in tutto il territorio del Sud Milano, per fotografare quotidianamente la situazione.

Una mancanza da parte loro, che pagheranno nuovamente i cittadini lombardi.”