BILANCIO 2020-2023: nessun sostegno al Pride 2020

‼️BOCCIATO ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DEL MILANO PRIDE 2020‼️

Il Consiglio regionale ha bocciato un ordine del giorno presentato dal MoVimento 5 Stelle Lombardia a firma del consigliere Simone Verni , che chiedeva di illuminare Palazzo Pirelli in occasione delle manifestazioni del Milano Pride di giugno 2020.

Il Consigliere Verni commenta:

“E’ una battaglia di civiltà quella che il Movimento 5 Stelle Lombardia sta portando avanti in Regione affinché si superino qualsiasi forma di discriminazione e disuguaglianza.

La nostra Regione, come previsto dal proprio statuto, promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali. Per questo motivo ho chiesto misure a sostegno di servizi volti all’accoglienza, ascolto, supporto, difesa e orientamento delle persone transgender e dei loro familiari e un invito a sostenere simbolicamente il festival Milano Pride 2020 illuminando di gioia, il giorno della manifestazione, Palazzo Pirelli.

L’impegno che abbiamo chiesto con il nostro Ordine del Giorno voleva sancire una iniziativa simbolica a favore del pieno riconoscimento delle libertà delle singole persone.”