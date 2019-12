BILANCIO 2020-2023: restituire al territorio i proventi da derivazioni idroelettriche

⭐ LA LOMBARDIA SOSTENIBILE È QUELLA CHE RESTITUISCE AL TERRITORIO I PROVENTI DELLE DERIVAZIONI IDROELETTRICHE⭐

In sede di bilancio è stato bocciato questo punto all’ordine del giorno portato avanti dal Consigleire Segretario Dario Violi

“Grazie al MoVimento 5 Stelle per le grandi derivazioni arrivano, finalmente, delle vere Gare.

Niente più concessioni ai soliti che senza gara fanno enormi profitti e massacrano i territori, soprattutto quelli delle nostre montagne.

Ora chi vincerà le gare dovrà pagare canoni più pesanti, fare investimenti e fornire energia gratuita alle comunità che vivono sui territori con grandi dighe.

⭕️ Non meno importante, chiedo il pieno rispetto del deflusso minimo vitale per i nostri fiumi, che spesso hanno visto rovinato il normale ecosistema e l’agricoltura a valle, solo per permettere a queste multinazionali dell’energia di fare soldi senza alcun ritorno per il territorio”.