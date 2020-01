🔴 DIGNITÀ ED EQUITÀ PER I LAVORATORI DELL’OSPEDALE DI MELZO

«E’ necessario garantire dignità ed equità di trattamento ai lavoratori che svolgono diverse funzioni nell’ospedale di Melzo e ai loro colleghi che operano nei nosocomi dell’Azienda socio sanitaria territoriale Melegnano-Martesana. Per questo voglio andare fino in fondo e capire se ci sono gli estremi per fare un esposto agli organi di controllo competenti affinché verifichino la regolarità dell’appalto che l’azienda ha indetto per l’affidamento del servizio domestico alberghiero e di supporto all’attività infermieristica.

Il, invece l’» – ha premesso Mammì.«Premetto che si è ancora in una fase di riorganizzazione, ma sembra assurdo che, per esempio, ci siano turni al mattino che iniziano alle 7.30 e finiscono alle 12.30 spezzati da una pausa pranzo che si deve necessariamente consumare dalle 9 alle 9.30».

«una scelta impegnativa tenendo conto che la maggior parte dei coinvolti sono donne, con figli a carico, non automunite, impiegate magari in turni non c’è nemmeno la copertura dei mezzi pubblici – aveva ricordato Alessandra Greco sindacalista Filcams Cgil , che insieme alla Fisacar Cisl , sta seguendo la vicenda – Per fortuna la stessa Asst, vista anche la penuria di personale pubblico, dopo qualche giorno dall’entrata in vigore del contratto ha integrato l’appalto aumentando le ore».

Ma ci sono ancora altre criticità da risolvere. «C’è infatti la questione delle ausiliarie che poco tempo fa, a loro spese, avevano svolto un corso per ottenere la qualifica di operatrici socio sanitarie (Oss) – ha ripreso Mammì – Questa permette di svolgere mansioni come prendersi cura igienica del paziente, rilevare parametri vitali ed eseguire semplici tecniche diagnostiche. Dovrebbero quindi avere un contratto diverso, più remunerativo rispetto alle ausiliarie. Invece sono inquadrate nello stesso e con un identico salario».

Ma ci sono ancora altre criticità da risolvere. «C’è infatti la questione delle ausiliarie che poco tempo fa, a loro spese, avevano svolto un corso per ottenere la qualifica di operatrici socio sanitarie (Oss) – ha ripreso Mammì – Questa permette di svolgere mansioni come prendersi cura igienica del paziente, rilevare parametri vitali ed eseguire semplici tecniche diagnostiche. Dovrebbero quindi avere un contratto diverso, più remunerativo rispetto alle ausiliarie. Invece sono inquadrate nello stesso e con un identico salario».