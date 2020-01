Contributi ai disabili: la maggioranza si spacca con il voto segreto

now playing

🔴 CONTRIBUTI AI DISABILI GRAVI: LA MAGGIORANZA SI SPACCA GRAZIE AL VOTO SEGRETO RICHIESTO DA M5S

Il Consigliere Gregorio Mammì  ha richiesto, in Consiglio Regionale, il VOTO SEGRETO per una delibera di giunta che richiedeva di cambiare le regole e garantire fondi per il sostegno alla disabilità .

Risultato? MAGGIORANZA SPACCATA‼️