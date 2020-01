Mettiamo le Idee in comune #24: affidamenti sotto soglia

now playing

METTIAMO LE IDEE IN COMUNE!

Ecco una nuova mozione a supporto dei gruppi locali, riguardante l’ ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA, E PER LE SPESE ECONOMALI.

Una mozione volta ad attuare tutte le iniziative possibili perché le Amministrazioni si dotino di un Regolamento interno per gli acquisti sotto soglia e in economia, nonché per le spese economali.

Essa chiede inoltre di istituire appositi elenchi di fornitori, così che si possa garantire la massima trasparenza, favorire la concorrenza e contrastare possibili interessi da parte della criminalità organizzata.

Al link qui sotto, potrete trovare il testo della mozione da discutere nei gruppi e adattare alle esigenze del vostro territorio. Anche nei comuni dove non è presente un portavoce M5S in consiglio, gli attivisti possono scrivere al sindaco o all’assessore competente e chiedere loro di attivarsi.

MOZIONE AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA

Buon lavoro a tutti!