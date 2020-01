🔵 TAR BRESCIA BLOCCA L’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA BETTONI

Il TAR Brescia blocca l’ampliamento della discarica Bettoni a Travagliato: finalmente una buona notizia per il territorio bresciano e un obiettivo raggiunto in parte anche per merito del MoVimento 5 Stelle!

Ce ne parla il Consigliere Dino Alberti che si è occupato personalmente della vicenda:

“Il TAR Brescia ha interpretato la normativa riguardante l’indice di pressione regionale per le discariche come da noi sperato e invocato‼️

Per il conteggio dei rifiuti smaltiti nella zona vanno considerati anche quelli conferiti nella discarica di A2A “Bosco Sella” a partire dal 1983. In questo modo l’intera zona in questione supera il limite dell’indice di pressione regionale delle discariche e quindi nessun ampliamento è possibile.