Frati cedono alle offerte leghiste: sì al bistrot e al parcheggio, se ben pagato

🔴 FRATI CEDONO ALLE OFFERTE LEGHISTE: SÌ A BISTROT E PARCHEGGIO, SE BEN PAGATO

È notizia di questi giorni: la «tangenzialina» della Madonna della Neve di Adro, nel cuore della Franciacorta, verrà realizzata.

Ce ne parla il Consigliere Dino Alberti:

“Esattamente due anni fa ci recavamo in visita al santuario della Madonna della Neve di Adro per capire e sostenere la battaglia dei Frati contro lo scempio che l’amministrazione comunale stava per commettere, con l’ennesima colata di asfalto e cemento sventrando i vigneti della Franciacorta proprio a ridosso del Santuario.