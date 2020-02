Asili Nido: no all’impiego di volontari – mozione urgente

🔴 ASILI NIDO: NO ALL’IMPIEGO DI VOLONTARI, PRONTA MOZIONE URGENTE

È di oggi la notizia di una delibera che consentirebbe alle associazioni del Terzo settore di supportare gli educatori professionali negli asili nido.

Sulla questione è intervenuto il consigliere Gregorio Mammì – M5S Regione Lombardia, che ha predisposto una mozione urgente che presenterà nel consiglio regionale di martedì.

Mammì spiega:

“Questa delibera, oltre a sminuire le professionalità e le competenze degli educatori che chiama operatori, rende le condizioni di lavoro insostenibili.

‼️ meno attenzione e cura per i bambini

‼️ meno sicurezza

‼️ nessuna garanzia sulla correttezza dell’offerta formativa.

Non scherziamo con gli asili: l’impatto della delibera, su di un sistema già di suo carente, è assolutamente negativo. La sicurezza, il sostegno educativo e un’istruzione specialistica ai nostri figli devono tornare ad essere una priorità . Parliamo di bambini dai tre mesi ai tre anni, che hanno bisogno di essere messi al centro e considerati come i primi destinatari di servizi educativi, non di bambole da affidare a volontari dalla formazione senza competenze specifiche.

La Lombardia, ancora una volta bistratta gli educatori, con una delibera che non rispetta il contratto collettivo nazionale, e gli asili nido relegati nuovamente in servizio di mera assistenza. La presenza di volontari negli asili non è accettabile. Mi auguro che il centrodestra cambi idea: così come è scritto questo atto è lesivo per i lavoratori, per le famiglie e non garantisce la giusta tutela ai bambini”.