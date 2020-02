Il consigliere Mammì in difesa degli Asili Nido

🔴 MAMMÌ IN DIFESA DEGLI ASILI

Martedì 28 gennaio, davanti a Palazzo Pirelli, il consigliere Gregorio Mammì – M5S Regione Lombardia è sceso a parlare con i sindacati in protesta contro una delibera della giunta regionale che mette a rischio il sistema degli asili in Lombardia.

“Ho predisposto una mozione urgente per il Consiglio regionale di martedì, la proposta di delibera sugli asili nido va riscritta da cima a fondo. Oltre a sminuire le professionalità e le competenze degli educatori, che chiama operatori, rende le condizioni di lavoro insostenibili.

Le ricadute sono ovvie: meno attenzione e cura per i bambini, meno sicurezza e nessuna garanzia sulla correttezza dell’offerta formativa.

Non scherziamo con gli asili: l’impatto della delibera, su di un sistema già di suo carente, è assolutamente negativo. La sicurezza, il sostegno educativo e un’istruzione specialistica ai nostri figli devono tornare ad essere una priorità”.