Giorno memoria servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere

🖤 6 Febbraio – Giorno della memoria per i servitori della repubblica caduti nell’adempimento del dovere.

Era il 2004, quando sul bollettino ufficiale la Regione Lombardia istituiva ufficialmente il “Giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere”.

Anche oggi come allora, questo giorno importante viene celebrato in Consiglio regionale, per ricordare tutte le persone che hanno trovato la morte mentre svolgevano il loro dovere, per commemorare il loro sacrificio e per ricordare il loro valore.