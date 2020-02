Lega totalmente incoerente su biglietterie Trenord

🔴 LA LEGA AMMETTE MANCANZA DI BIGLIETTERIE AUTOMATICHE, PERÒ TOGLIE LA POSSIBILITÀ DI FARE BIGLIETTI SUL TRENO.

NO, non è Lercio.

La Lega in consiglio regionale dimostra totale incoerenza!

➡️ Oggi in Consiglio chiede più biglietterie self service con la mozione per la “Capillare diffusione delle emettitrici automatiche Trenord” APPROVATA ALL’UNANIMITÀ dal Consiglio regionale.

Evidentemente perché fare il biglietto è un problema in tante stazioni

➡️ Il 31 gennaio però, negò che fare il biglietto fosse un problema e approvò la politica delirante di Trenord di NON emettere più i titoli di viaggio sui treni.

Il Consigliere Nicola Di Marco afferma:

“A farne le spese, ancora una volta sono i viaggiatori che al momento, oltre a non avere biglietterie automatiche in molte stazioni, ‼️NON POTRANNO FARE I BIGLIETTI NEMMENO SUI TRENI‼️

È ovvio e necessario che la rete di vendita debba essere assolutamente estesa ed è quello che chiediamo da anni!

Però va data anche la possibilità di emettere i biglietti sui treni, in modo da evitare rischi al personale di bordo, visto che ora dovranno solamente sanzionarne i viaggiatori assumendosi l’onere di doverne spiegare i motivi”.