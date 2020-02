Prolungamento Metro M2, 1000 firme già prese in carico

🔴 PROLUNGAMENTO METRO M2 ASSAGO -ROZZANO/BINASCO, 1000 FIRME GIÀ PRESE IN CARICO

A Binasco sono state prese in carico le prime 1.000 firme raccolte grazie ad un petizione, lanciata dal cittadino Roberto Vita, la quale chiede di portare avanti il progetto di prolungamento della metro M2 da Assago fino a Rozzano/Binasco.

A parlarne il Consigliere Nicola Di Marco, che si è occupato a lungo della vicenda, presentando vari emendamenti e ordini del giorno per velocizzare l’iter di quest’opera

➡️ http://bit.ly/2GHcND9.

“A dicembre è passato un anno di nulla di fatto, da quando Regione Lombardia approvò l’emendamento a mia prima firma, che impegnava la Giunta ad attivarsi per finanziare la realizzazione dello studio di fattibilità

➡️ http://bit.ly/2Uf4J4B.

Le tante firme raccolte sino ad oggi, invece, sottolineano l’importanza di fare passi avanti concreti, nonché la necessità di prendere in carico le giuste esigenze del Territorio del Sud Milano spesso inascoltato.

Il prolungamento della metropolitana in direzione Rozzano/Binasco, potrebbe consentire di risolvere le criticità che si verificano quotidianamente come congestioni, incidenti, inquinamento atmosferico offrendo alle migliaia di pendolari che si muovono in auto una valida alternativa per raggiungere Milano.

⭕️ È dal 2011 che l’opera è prevista dalla programmazione regionale, non c’è più tempo da perdere dobbiamo portare avanti questo iter molto importante per il territorio.”

È possibile sottoscrivere la petizione qui

➡️ http://bit.ly/2ttnWom