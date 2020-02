🔴 GRATTERI: MOZIONE PER CHIEDERE CITTADINANZA ONORARIA RINVIATA

Il 27 gennaio IL Consigliere Luigi Piccirillo ha depositato una mozione per chiedere il riconoscimento pubblico di Nicola Gratteri , Procuratore Capo di Catanzaro, per l’alto servizio svolto a favore dello Stato Italiano, a seguito delle minacce di morte recentemente subite.

“Nella mozione depositata lo scorso gennaio si voleva porre una barriera ideale in difesa degli attacchi criminali al Procuratore capo Nicola Gratteri. È necessario che si prosegua con forza ed efficacia, facendo sentire al magistrato tutta la solidarietà delle istituzioni. Il rinvio di Cinisello Balsamo ci mette in allarme ma non abbasseremo la guardia, mai!”.

“Nella mozione depositata lo scorso gennaio si voleva porre una barriera ideale in difesa degli attacchi criminali al Procuratore capo Nicola Gratteri. È necessario che si prosegua con forza ed efficacia, facendo sentire al magistrato tutta la solidarietà delle istituzioni. Il rinvio di Cinisello Balsamo ci mette in allarme ma non abbasseremo la guardia, mai!”.