now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

🔵 PROLUNGAMENTO M2 ASSAGO-ROZZANO/BINASCO: AL VIA LA PETIZIONE ANCHE CARTACEA.

Sabato mattina a ROZZANO è iniziata la raccolta firme cartacee per chiedere alle istituzioni di impegnarsi a valutare il prolungamento della metro verde.

A raccontarlo il Consigliere Nicola Di Marco, sul territorio con il gruppo del Movimento Cinque Stelle Rozzano.

“Solo pochi giorni fa, a Binasco, ho preso in carico le prime 1.000 firme raccolte da un libero Cittadino sulla piattaforma di Change.org ➡️ http://bit.ly/38d7qI4

Da quando sono stato eletto ho già presentato emendamenti e ordini del giorno per velocizzare l’iter di quest’opera che purtroppo oggi risulta arenata

➡️ http://bit.ly/2GHcND9

A dicembre è passato un anno di “nulla di fatto”, da quando precedentemente Regione approvò un Ordine del Giorno a mia prima firma che impegnava la Giunta ad attivarsi per finanziare la realizzazione dello studio di fattibilitĂ

➡️ http://bit.ly/2Uf4J4B

Il prolungamento della metropolitana in direzione Rozzano/Binasco, potrebbe risolvere le criticitĂ che si verificano quotidianamente: congestioni, incidenti, inquinamento atmosferico, offrendo alle migliaia di pendolari che si muovono in auto una valida alternativa per raggiungere Milano.

E’ dal 2011 che l’opera è prevista dalla programmazione regionale, non c’è piĂą tempo da perdere dobbiamo portare avanti questo iter molto importante per il territorio del Sud Milano, spesso inascoltato.”

‼️FIRMA LA PETIZIONE ONLINE QUI ‼️

➡️ http://bit.ly/38d7qI4